(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il" di colore, uno dei più grandi al mondo con un peso di 303,10 carati, è inda Sotheby's nell'emirato del Golfo di. Il 7 dicembre ilsarà battuto all'asta a New York partendo da una stima di 15 milioni di dollari. Dopo Sotheby silsarà presentato in un tour mondiale a Taipei, Ginevra e Hong Kong.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/10/Il--in--a-20221017 video 18293353.mp4"/video

Libero Tv

Il'Golden Canary' di colore, uno dei più grandi al mondo con un peso di 303,10 carati, è in mostra da Sotheby's nell'emirato del Golfo di Dubai. Il 7 dicembre ilsarà battuto ...Il"Golden Canary" di colore, uno dei più grandi al mondo con un peso di 303,10 carati, è in mostra da Sotheby's nell'emirato del Golfo di Dubai. Il 7 dicembre ilsarà battuto ... Il diamante giallo "Golden Canary" in mostra a Dubai Milano, 17 ott. askanews) – Il diamante “Golden Canary” di colore giallo, uno dei più grandi al mondo con un peso di 303,10 carati, è in mostra da Sotheby's nell'emirato del Golfo di Dubai. Il 7 dicem ...Un braccialetto scomparso, un peluche che nasconde una chiave e un armadio blindato violato. Sono gli ingredienti del giallo che negli ultimi mesi ha tenuto impegnati i vigili urbani di Bologna, dopo ...