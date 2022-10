“Ma vergognatevi” GF Vip 7 | per Alfonso Signorini la notizia non poteva essere peggiore

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Gli ascolti tv di giovedì 13 ottobre 2022. Chi ha vinto tra Emma Tataranni e il GF Vip 7? Secondo il sito di Davide Maggio non c’è storia, a battere tutti ci ha pensato la seconda stagione del sostituto procuratore su Rai 1 con 4.366.000 spettatori pari al 24.1%. Al secondo postocon 2.541.000 spettatori pari al 19.5% di share. Niente da fare per Mediaset che deve ancora attendere che le dinamiche del gioco siano ben chiare a tutti prima di fare numeri più interessanti. Su Rai2 il documentario Unabomber ha interessato 685.000 spettatori pari al 3.7% di share. Invece su Italia 1 Atomica Bionda ha intrattenuto 873.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 – dalle 22.11 alle 23.59 – Una Intima Convinzione ha raccolto davanti al video 281.000 spettatori pari ad uno share dell’1.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 958.000 ...

Ma per quale motivo Al Gfsi parla del caso Mark Caltagirone con Pamela Prati Al Grande fratello, nel corso della puntata andata in onda lunedì 10 ottobre si è tanto parlato di Pamela Prati ...Pamela Prati perde le staffe con le opinioniste del GF: ', ci sono tante donne truffate!' Successivamente ha preso la parola la popolare showgirl di origini sarde, la quale è andata ...Pamela Prati nel corso della giornata di ieri ha parlato del caso Mark Caltagirone, che come sappiamo l'ha vista protagonista negli anni passati. Al Grande fratello vip, nel corso della puntata andata ...Orietta Berti insinua un dubbio sulla popolare showgirl: "Non sei una donna ingenua" Stasera Alfonso Signorini ha parlato finalmente del 'caso Mark ...