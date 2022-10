Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | Rachele Barbieri grande argento nell’eliminazione | Lotte Kopecky imbattibile

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Da Letizia Paternoster a. Non è arrivato l’oro, strepitoso della trentina lo scorso anno a Roubaix, ma aidisuin quel di Saint-Quentin-en-Yvelines c’è la seconda medaglia d’giornaliera per la nazionale tricolore, agguantata. Gara molto concitata, come di consueto, con un paio di cadute ad interrompere le atlete più volte nelle fasi iniziali., gran protagonista in estate agli Europei di Monaco, è stata sempre ben attenta, arrivando fino in fondo con uno schema tattico eccellente. Strepitosa l’azzurra sul finale: prima ha gestito bene il quartultimo sprint, assicurandosi la medaglia, poi ha anticipato la statunitense Jennifer Valente (di bronzo), ...

Una beffa, ma in ogni caso un'altra conferma di una formazione eccezionale , sempre in finale negli ultimi tre appuntamenti tra Olimpiadi e mondiali. A chiudere il podio la Danimarca vice campionessa ...In serata ci si gioca l'oro : a sfidare lo squadrone azzurro troverà la Gran Bretagna che ha trovato un super 4:10.109 per battere la Francia (transalpine in finale per il bronzo con le australiane). ...Arriva un’altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi. Dopo l’oro di ieri di Martina Fidanza nello scratch e l’argento maschile nell’inseguimento a squadre, al Velodrome Nat ...Saint-Quentin-en-Yvelines, 13 ott. - (Adnkronos) - Rachele Barbieri vince la medaglia d'argento ai campionati mondiali di ciclismo su pista a Saint-Quentin-en-Yvelines, il velodromo che sarà ...