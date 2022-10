(Di mercoledì 12 ottobre 2022) TORINO - Lavive un momento diprofonda. A un passo dall'eliminazione in Champions League e ottava in Serie A a - 10 dvetta occupata dcapolista Napoli , la 'Vecchia Signora' si ...

Corriere dello Sport

Lo stessosuona la carica e ricorda: " Siamo caduti più e più volte, ma ci siamo sempre rialzati e ogni volta abbiamo scritto la storia ......e innovazione alle ore 12.00 riporta "in campo" l'ex calciatore e imprenditore Claudio... sul tema dei podcast, Anna Ascani, Sottosegretario di Stato alla Presidenza deldei ... Marchisio e il consiglio alla Juve per uscire dalla crisi: la spiegazione sui social Inter, Dzeko consiglia Lautaro: Prima o poi il gol arriverà. Lui pensi alla squadra vedi letture Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset, nella quale ha parlato ...Intervenuto durante la Domenica Sportiva, Claudio Marchisio, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Sassuolo: E' stato importante per l'Inter trovare una vittoria così di caratte ...