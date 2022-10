Calcio | Real Venti punti per Rudiger ' Quel che non uccide fortifica'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il difensore tedesco si è ferito alla testa in occasione della rete dell'1 - 1 con lo Shakhtar MADRID (SPAGNA) - Un punto per assicurarsi la qualificazione agli ottavi, 20 di sutura per cucire la ...

"Quel che non ti uccide ti rende più forte! Sto bene, grazie a tutti per i messaggi", ha scritto sui social il difensore tedesco delMadrid che, con il suo gol dell'1 - 1, al 95° del match ...Dopo la bufera sui social per il tweet sul presunto coming out, Iker Casillas è tornato a postare sui social. L'ex portiere delMadrid, travolto dallo scandalo per le sue parole, è tornato a parlare attraverso i social, ironizzando proprio sull'episodio di qualche giorno fa. Casillas ha infatti pubblicato un semplice ...Il difensore tedesco si è ferito alla testa in occasione della rete dell'1-1 con lo Shakhtar MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un punto per ...Dopo il messaggio del coming out, poi cancellato con scuse, l'ex numero 1 del Real Madrid è tornato a pubblicare su Twitter ...