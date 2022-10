Calciomercato.com

Il tecnico lascia laal quattordicesimo posto in classifica con 9 punti ; decisive per l'esonero le due sconfitte consecutive con Frosinone e Genoa . La proprietà ha scelto di dare una scossa ...... infatti, l'avventura di Roberto Venturato sulla panchina dellaè a un passo dal termine (...come cambia la classifica di Serie B GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE B 1) REGGINA 18 punti 8 ... Spal, ecco le alternative a De Rossi | Mercato | Calciomercato.com "La Spal sbanda troppo: Venturato è stato esonerato", titola La Nuova Ferrara in edicola oggi. La società ha deciso dopo le ultime due brutte sconfitte. La brutta prova di Frosinone, unita al ko con i ...La Spal è al lavoro per trovare un accordo con Daniele De Rossi e affidare a lui la panchina che era di Venturato. Si attende la fumata bianca, ...