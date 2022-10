Calciomercato Juve | sfida al Milan per un attaccante

Calciomercato.com

Commenta per primo Manuel Locatelli vuole rimanere alla, la sua idea non è cambiata nelle ultime settimane nonostante i tanti rumours. Già la scorsa estate il centrocampista bianconero aveva declinato una proposta del Manchester United.Commenta per primo La Juventus non ha smesso di pensare al mercato dei difensori e gli scout bianconeri hanno sempre nel mirino Benoit Badiashile , in scadenza 2024 con il Monaco e protagonista oggi ... Juve, la scelta su Danilo orienta il mercato L'ex giocatore dell'SM Caen è stato tormentato da una serie di infortuni negli ultimi mesi e ha giocato solo due partite in questa stagione, il che dovrebbe spingere il Chelsea ...La Corte di giustizia dell'Unione Europea emetterà presto la propria sentenza sul rapporto in merito alla possibilità di una futura Superlega.