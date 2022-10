Pd | gli ex renziani di Base Riformista a Gualtieri | ' Allargare la maggioranza a Calenda'

(Di mercoledì 5 ottobre 2022), ossia gli ex, anche se loro non amano essere definiti in questo modo guardano anonostante il leader di Azione si stato tra coloro che con i suoi ultimatum e i suoi ...

Base Riformista, ossiaex, anche se loro non amano essere definiti in questo modo guardano a Calenda nonostante il leader di Azione si stato tra coloro che con i suoi ultimatum e i suoi voltafaccia abbia ...... su Rai 3 il nome di Bonaccini, preferito dalla corrente Base riformista degli ex, ... Nelultimi giorni si è anche parlato di un 'ticket' tra i due al Nazareno.Una nota Consiglieri Comunali, Municipali e Dirigenti di base riformista romana per aprire al leader di Azione che ha appena contribuito alla vittoria della destra ...Renziani erano. Ancora più renziani sono ora, dopo tanti anni di purgatorio, cioè nella lunga traversata tra la caduta del Matteo fiorentino dopo il referendum costituzionale e la fresca nascita del T ...