Cittadinanza onoraria a ex Questore Cortese, “Palermo è casa mia” (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Palermo è casa mia”. E’ emozionato, Renato Cortese, l’ex Questore di Palermo, quando riceve dalle mani del sindaco Roberto Lagalla la Cittadinanza onoraria. Una cerimonia in una sala consiliare stracolma di cittadini comuni, autorità, docenti, politici, vertici dell’autorità giudiziaria. Cortese, prima di diventare Questore di Palermo era stato a capo della sezione Catturandi della Squadra mobile di Palermo. Fu lui a mettere le manette al capomafia Bernardo Provenzano, nel 2006, dopo 40 anni di latitanza. Poi l’addio, improvviso, da Palermo, dopo la condanna a 5 anni in primo grado per il processo sul caso del trattenimento e dell’espulsione dall’Italia di Alma ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “mia”. E’ emozionato, Renato, l’exdi, quando riceve dalle mani del sindaco Roberto Lagalla la. Una cerimonia in una sala consiliare stracolma di cittadini comuni, autorità, docenti, politici, vertici dell’autorità giudiziaria., prima di diventarediera stato a capo della sezione Catturandi della Squadra mobile di. Fu lui a mettere le manette al capomafia Bernardo Provenzano, nel 2006, dopo 40 anni di latitanza. Poi l’addio, improvviso, da, dopo la condanna a 5 anni in primo grado per il processo sul caso del trattenimento e dell’espulsione dall’Italia di Alma ...

zazoomblog : Ultime Notizie – Cittadinanza onoraria a ex Questore Cortese “Palermo è casa mia” - #Ultime #Notizie #Cittadinanza - telodogratis : Cittadinanza onoraria Palermo a ex questore Renato Cortese - telodogratis : Cittadinanza onoraria a ex Questore Cortese, “Palermo è casa mia” - zazoomblog : Cittadinanza onoraria a ex Questore Cortese Palermo è casa mia - #Cittadinanza #onoraria #Questore - LiveSiciliaPA : Cittadinanza onoraria all’ex questore Cortese, l’abbraccio di Palermo FOTO -