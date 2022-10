Montemesola premia i 4 nonni più giovani Ecco l’iniziativa

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 1 ottobre 2022) In occasione della ricorrenza della Festa dei, il prossimo 2 Ottobre, l’Amministrazione Comunale ha inteso continuare con quanto già intrapreso lo scorso anno ed ha voluto omaggiare di un riconoscimento simbolico, in rappresentanza di tutti imontemesolini, i quattropiùdella nostra comunità. “Su input delle nostre assessore, Pasqua Lupoli e Cosma Marangi, – dichiara il sindaco, Ignazio Punzi – abbiamo voluto proseguire con questa bella tradizione iniziata lo scorso anno per ribadire, ancora di più, l’importanza che ihanno nella nostra società, figure che rappresentano un concreto aiuto nell’educazione e nella formazione dei nipotini, il porto sicuro dei figli divenuti genitori e fonte inesauribile di amore incondizionato per gli uni e per gli altri.” Di solito, ...