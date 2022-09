Sassuolo | Antiste | «Henry mi ha tramutato la passione per il calcio Grazie a Motta»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il nuovo attaccante delJanis, reduce da una stagione allo Spezia, ha parlato in conferenza stampa–«Ho iniziato da piccolo a guardare ilin tv, in particolare guardavo l’Arsenal e Thierry: da qui è nata la miaper il. Da qui ho iniziato a giocare con gli amici in una piccola squadra della mia zona, ho fatto le selezioni per il Tolosa e a 8 anni sono entrato nel settore giovanili, da lì ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare ora al. A inizio stagione ho avuto un infortunio al ginocchio ma ora sto bene» SPEZIA – «Sono stato ben accolto dal club, c’era un nuovo allenatore, Thiago, che parlava francese e questo mi ha facilitato nell’inserimento, c’era anche ...

sportli26181512 : Sassuolo, Antiste: 'Sono molto duttile. Con Dionisi posso migliorare': Il nuovo attaccante neroverde si presenta: '… - Luxgraph : Sassuolo, Antiste: 'Tatticamente sono versatile. Dionisi può migliorarmi' - MapeiUKLtd : RT @SassuoloUS: Online su SassuoloChannel l'intervista di presentazione di Janis #Antiste??? ?? - sassuolonews : Janis Antiste: 'Sassuolo, ecco perché sono qui. Da Henry al 18: dico tutto' - CanaleSassuolo : Sassuolo, presentato Janis Antiste: “Il mio sogno è giocare con la Francia” -

Per fortuna sua e delAgustin Alvarez ha segnato il gol vittoria contro i granata. ... Più spazio sensato per l'uruguaiano, più sana concorrenza tra i due! E non dimentichiamoci di... ...... pareggiando con ile perdendo le altre tre: per le 'Aquile' sono 5 i punti ottenuti fin ... Gotti deve valutare le condizioni di Verde ma è lunga l'elenco di indisponibili: Amian,, ...Da qui ho iniziato a giocare con gli amici in una piccola squadra della mia zona, ho fatto le selezioni per il Tolosa e a 8 anni sono entrato nel settore giovanili, da lì ho fatto tutta la trafila ...Il nuovo attaccante neroverde si presenta: "Ho iniziato a guardare il calcio in tv da piccolo, in particolare l’Arsenal e Thierry Henry. Il mio sogno è essere convocato per la Francia. La Salernitana