Perché Luigi Di Maio non è più su Facebook? Il 'mistero' sul profilo sparito dai social

La pagina Facebook di Luigi Di Maio è scomparsa. No si conosce il motivo per il quale il profilo del leader di Impegno Civico sia irraggiungibile sul social. Un vero e proprio mistero sul quale si sta cercando di fare luce… Le ragioni per cui il profilo di Di Maio non c'è più possono essere diverse, un errore di Facebook, un tentativo andato a buon fine di hackeraggio o anche la cancellazione del profilo, ma in quest'ultimo caso sarebbe davvero strano visto che era seguitissimo. 

Un dopo elezioni non roseo per Di Maio

L'ex ministro degli Esteri non sta certamente attraversando il periodo migliore della sua carriera politica visto l'esito delle elezioni. Di Maio fondatore del nuovo gruppo Impegno Civico ...

