“Pamela ha il mio stesso problema” | Bellavia fa arrabbiare la Prati che sbotta al GF Vip | “Assurdo!”

(Di venerdì 30 settembre 2022)ha nominato Marco. I “Bel”, così venivano chiamati sui social, forse non esistono più. La concorrente del Grande Fratello Vip 7, invece di empatizzare con il mental coach, ha fatto muro giocando in difesa. “ha il mio”,fala“Mancandomi il tempo da scandire, delle cose... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Tu hai il mio stesso problema, perdi di lucidità' È già naufragata la coppia che stava sbocciando tra Pamela Prati e #MarcoBe… - fanpage : 'Tu hai il mio stesso problema, perdi di lucidità' È già naufragata la coppia che stava sbocciando tra Pamela Prati… - infoitcultura : GF Vip, Marco Bellavia: Pamela ha mio stesso problema, ma non lo ammette - ricordosospeso : Lei che legge il mio messaggino ed io tanto felice ?? #GFVIP #GFVIPParty - koala_targaryen : ?? me lo sentivo e infatti avevo già tolto la foto di pamela dal mio profilo #gfvip -

'Non lo conosco abbastanza e non lo voglio nelletto', dichiaraPrati parlando di Marco Bellavia in diretta. Il resto del gruppo dei concorrenti al Grande Fratello vip si divide sulla ...C'è chi trova i suoi comportamenti 'poco limpidi', chi pensa che stia prendendo in giro... Anche Patrizia Rossetti si è unita al coro: " Se hai dei problemi stai a casa tua figlio. Cioè se ...Comprendere il carattere del coinquilino e Dopo le critiche ricevute dai concorrenti sul suo rapporto con Pamela Marco ha trascorso una giornata molto negativa e triste.Tornato in camera, ha… Leggi ...Scontro in diretta tra i due, con Bellavia che contesta a Pamela Prati i suoi stessi problemi: “Perde di lucudità” ...