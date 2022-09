DIRETTA F1 | GP Marina Bay 2022 LIVE | Leclerc e Sainz in cerca di feeling con la F1-75 nella FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 VIA ALLA FP2!!! 14.57 Tra 3? si comincia! 14.54 In realtà, infatti, il pilota peggio qualificato ad aver trionfato a Singapore è Fernando Alonso, che nel 2008 si impose partendo per 15°. Ovviamente, quel successo fu propiziato dal crashgate, ovvero dal fatto che la Renault chiese a Nelson Piquet junior, all’epoca compagno di squadra dello spagnolo, di andare volontariamente a sbattere contro le barriere per causare l’ingresso della safety car subito dopo il pit-stop effettuato dall’iberico. 14.51 In edizioni in tutto e per tutto regolari, si può affermare che il pilota peggio qualificato ad aver vinto a Singapore sia Lewis Hamilton, partito per 5° nel 2017. 14.48 In 8 occasioni (66,7%) il vincitore è partito dalla pole position. E questo sta a dimostrare che peso abbia la p.1 su questa pista. 14.45 Tutti ...