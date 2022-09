Guida sull’assicurazione di viaggio

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il mercato assicurativo propone diverse soluzioni laddove si parla espressamente di viaggi. Per garantirsi una vacanza serena, viaggiare per lavoro senza troppe ansie, è necessario essere preparati, e valutare la sottoscrizione di una polizza. Questo particolare tipo di assicurazione consente a chi si sposta di sfruttare una copertura in caso si debbano affrontare problemi di salute, o il verificarsi d’incidenti. La polizzaè in grado di andare oltre, e consentire al sottoscrittore di godere di rimborsi in caso di annullamento del, di sostenere eventuali spese mediche o perdite del bagaglio, essere supportato in caso di danni causati a cose e persone, ricevere assistenza 24 ore su 24. Le polizze per trasferimenti via aria Considerando i trasferimenti via aria è possibile sottoscrivere un’assicurazione volo aereo ...