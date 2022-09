Lucia Azzolina | non votata nella sua città | torna tra i banchi di scuola | “Ora andrò a fare la preside” | dice

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra i grandi sconfitti delle ultime elezioni, l’ex ministro dell’Istruzionela quale, però, ha le idee molto chiare sul suo futuro. Non accampa scuse e non si piange addosso: la ex pentastellata non ha dubbi, il mondo dellaattende il suo ritorno.tornerà ala. Almeno. Sconfitta L'articolo proviene da Leggilo.org.

E i suoi sodali L'ex ministra dell'Istruzione del M5s'probabilmente continuerà a lavorare in ambito scolastico'. Idem dicasi per Davide Crippa , che 'potrebbe tornare al suo vecchio ...Da Luigi Di Maio a, quale lavoro torneranno a fare i non eletti rimasti fuori dal ...Fra ex ministri, transfughi da partito a partito e vecchie glorie in carica dal decenni ecco cosa faranno ora i politici non eletti in Parlamento ...Elezioni: i casi più eclatanti sono Di Maio, ministro degli esteri e vicepremier nella precedente legislatura e Umberto Bossi, fondatore della Lega da 35 anni in Parlamento Sono tantissimi i “trombati ...