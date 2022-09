Luca Argentero, debutto in tensione a “Striscia la Notizia”. Ma sono tutte pazze di lui (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ogni debutto è segnato inevitabilmente da una piccola difficoltà, se non vera e propria tensione. Al bancone di Striscia la Notizia abbiamo potuto finalmente “ammirare” il talento di Luca Argentero. Una scelta diversa, fortemente voluta da Antonio Ricci, in coppia con Alessandro Siani. Per la trentacinquesima edizione del Tg satirico, l’attore di Doc – Nelle tue mani non ha nascosto una certa emozione che, alla fine, lo ha “tradito” per qualche momento. Luca Argentero, il debutto a Striscia la Notizia Il 27 settembre è andata in onda la prima puntata della 35esima edizione del Tg satirico di Antonio Ricci. Per l’apertura, ha scelto una coppia a dir poco formidabile: due attori di grande talento, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ogniè segnato inevitabilmente da una piccola difficoltà, se non vera e propria. Al bancone dilaabbiamo potuto finalmente “ammirare” il talento di. Una scelta diversa, fortemente voluta da Antonio Ricci, in coppia con Alessandro Siani. Per la trentacinquesima edizione del Tg satirico, l’attore di Doc – Nelle tue mani non ha nascosto una certa emozione che, alla fine, lo ha “tradito” per qualche momento., illaIl 27 settembre è andata in onda la prima puntata della 35esima edizione del Tg satirico di Antonio Ricci. Per l’apertura, ha scelto una coppia a dir poco formidabile: due attori di grande talento, ...

Alessio23139856 : Mezza italia ieri aspettava striscia la notizia x vedere luca argentero stiamo inguaiati - infoitcultura : Striscia la notizia: Luca Argentero si imbarazza per la gaffe - tuttopuntotv : Striscia la notizia: Luca Argentero si imbarazza per la gaffe #StrisciaLaNotizia #LucaArgentero #AlessandroSiani - Cosmopolitan_IT : «L'unica cosa che mi interessa davvero, oggi, è passare del tempo con Cristina e con mia figlia» - finelijne : RT @Beatricetpwk: NON LUCA ARGENTERO CHE ENTRA A STRISCIA LA NOTIZIA CON AS IT WAS SOTTO ADDIO #harrystyles -