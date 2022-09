LIVE Musetti-Lazarov 6-7 | ATP Sofia 2022 in DIRETTA | il bulgaro vince a sorpresa il primo set giocando un grande parziale

(Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Altro servizionte, sulla prima ilè ingiocabile. 30-30 La prima porta ancora il punto a. 15-30 Perde il controllo del dritto. 0-30 RECUPERO STREPITOSO DI! Lorenzo arriva da lontanissimo sulla palla corta e di polso riesce a passare. 0-15 Manda in corridoio la volée. 1-0 Game! Terzo game di servizio di fila tenuto a zero dall’italiano. 40-0 Servizionte. 30-0 Buon inizio di secondo set di. SECONDO SET 20:26set vinto al tie break dal. Il padrone di casa gioca un...

Filo2385Filippo : RT @sportface2016: DIRETTA - #AtpSofia Iniziato il match d'esordio di Lorenzo #Musetti, opposto alla wild card locale Lazarov. Segui il mat… - sportface2016 : DIRETTA - #AtpSofia Iniziato il match d'esordio di Lorenzo #Musetti, opposto alla wild card locale Lazarov. Segui i… - LorenzoAndreol4 : Tra poco live su @SuperTennisTv vi racconto il match tra Lorenzo Musetti ???? e Alexandar Lazarov ????, ottavi di final… - Ilsuperbo89 : Il modo in cui in questa foto Lorenzo #Musetti somiglia a Mattia #Bellucci è impressionante ?? I miei tesori. -

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe Lazarov scenderanno in campo oggi (mercoledì 28 settembre) . I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo match di ...OA Sport vi offre la DIRETTAdel match di ottavi di finale del torneo ATP 250 di Sofia tra Lorenzoe Alexander Lazarov. La sfida andrà in scena sul campo centrale come secondo match a ...Lorenzo Sonego approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Sofia. L’azzurro ha sconfitto questa mattina lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles classe 1997 e n.78 ATP con il risultato di 63 64… Leggi ...Il live e la diretta testuale di Musetti-Lazarov, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). Sulla strada del carrarino, che all'esordio ha beneficia ...