Fede, peccato e castità. E se i sacerdoti amassero le donne? (Di lunedì 26 settembre 2022) E se gli uomini di chiesa amassero liberamente le donne? Una domanda, questa, che forse non ci siamo mai posti, perché conosciamo già la risposta. Perché sappiamo ciò che è giusto e cosa è sbagliato. Ma cosa è davvero giusto e cosa è sbagliato quando si parla d’amore? È questo il quesito che deve essersi posta Marie-Laurence Brunet che per prima ha amato un prete, diventando la sua compagna per sei anni. Il suo nome forse è sconosciuto ai più, ma non a tutti quelli che conoscono bene quello che appare agli occhi di tutti come il peccato dei peccati. Quello che non si può pronunciare, quello che deve essere messo a tacere. E invece Marie-Laurence Brunet non solo ne ha parlato, ma ha fatto di più. Ha creato un’associazione dal nome Plein Jour che denuncia le contraddizioni religiose, le relazioni clandestine, che invita a vivere l’amore ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 settembre 2022) E se gli uomini di chiesaliberamente le? Una domanda, questa, che forse non ci siamo mai posti, perché conosciamo già la risposta. Perché sappiamo ciò che è giusto e cosa è sbagliato. Ma cosa è davvero giusto e cosa è sbagliato quando si parla d’amore? È questo il quesito che deve essersi posta Marie-Laurence Brunet che per prima ha amato un prete, diventando la sua compagna per sei anni. Il suo nome forse è sconosciuto ai più, ma non a tutti quelli che conoscono bene quello che appare agli occhi di tutti come ildei peccati. Quello che non si può pronunciare, quello che deve essere messo a tacere. E invece Marie-Laurence Brunet non solo ne ha parlato, ma ha fatto di più. Ha creato un’associazione dal nome Plein Jour che denuncia le contraddizioni religiose, le relazioni clandestine, che invita a vivere l’amore ...

ziolions4219 : RT @AAnnibale: “… deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, te… - AAnnibale : “… deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta da… - fede_patriota : @mindgap_1 @fanpage Peccato che io non ho mai parlato di salvini, quindi la tua prima risposta era già fuori luogo… - Melaion : @BusiLoris @Pontifex_it Caro ?? Loris. Anche la credenza, la fede, ha dei limiti. Non siamo illimitati come dio. L'i… - casini_alberto : Chi ha il pane non ha i denti chi ha i denti non ha il pane chi ha la Fede non ha le Opere chi ha le Opers non hs l… -

"Valli del ben vivere", visita al Parco scultoreo "Antica" Un parco che nasce come luogo di spiritualità e fede nei confronti della Madonna dell'Antica ma che ... l'approccio con il cibo nel medioevo: la gola era associata al peccato dunque per le classi di ... Se gli oratori milanesi educano al gender ... in primis credere che queste tematiche siano più importanti di altre quali il peccato, la salvezza ... su cosa sia la nobiltà d'animo e sul senso della responsabilità: tenere fede alla parola data, ... laRegione Ascona, una conferenza tra fede e denaro "Come mettere insieme fede e denaro ‘È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio’, dice Gesù nel Vangelo. Di conseguenza, per lungo tempo i cristian ... Alluvione, Fede contro Manglialardi: “Dà la colpa al governo Conte. Bata con fake news e scaricabarile” "La modalità di fare politica sia a destra che a sinistra, a ogni i livelli, è davvero imbarazzante e non ci appartiene, noi abbiamo sempre parlato per atti" “Un bel tacer non fu mai scritto, recita u ... Un parco che nasce come luogo di spiritualità enei confronti della Madonna dell'Antica ma che ... l'approccio con il cibo nel medioevo: la gola era associata aldunque per le classi di ...... in primis credere che queste tematiche siano più importanti di altre quali il, la salvezza ... su cosa sia la nobiltà d'animo e sul senso della responsabilità: tenerealla parola data, ... Ascona, una conferenza tra fede e denaro "Come mettere insieme fede e denaro ‘È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio’, dice Gesù nel Vangelo. Di conseguenza, per lungo tempo i cristian ..."La modalità di fare politica sia a destra che a sinistra, a ogni i livelli, è davvero imbarazzante e non ci appartiene, noi abbiamo sempre parlato per atti" “Un bel tacer non fu mai scritto, recita u ...