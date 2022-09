Elezioni, l’unico eletto di Impegno civico? Bruno Tabacci: in parlamento dal 1992: la prossima sarà la sua settima legislatura (Di lunedì 26 settembre 2022) Impegno civico è sotto l’1% e solo uno dei candidati siederà in parlamento per la lista. Non si tratta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ufficialmente fuori dal parlamento, ma di Bruno Tabacci, eletto nel collegio uninominale della Camera Lombardia 1, a Milano. L’attuale sottosegretario alla presidenza del consiglio ha ottenuto il 38,44% delle preferenze, vincendo su Andrea Mandelli del centrodestra e Filippo Campiotti del Terzo Polo. Tabacci, classe 1946, aveva prestato il simbolo di Centro democratico a Di Maio per permettergli di presentare la sua lista anche senza raccogliere le firme. Ora si prepara a rientrare in parlamento: ha varcato le porte di Montecitorio per la prima volta nel 1992, quando Luigi Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022)è sotto l’1% e solo uno dei candidati siederà inper la lista. Non si tratta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ufficialmente fuori dal, ma dinel collegio uninominale della Camera Lombardia 1, a Milano. L’attuale sottosegretario alla presidenza del consiglio ha ottenuto il 38,44% delle preferenze, vincendo su Andrea Mandelli del centrodestra e Filippo Campiotti del Terzo Polo., classe 1946, aveva prestato il simbolo di Centro democratico a Di Maio per permettergli di presentare la sua lista anche senza raccogliere le firme. Ora si prepara a rientrare in: ha varcato le porte di Montecitorio per la prima volta nel, quando Luigi Di ...

