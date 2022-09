Scontro sulle reliquie di Padre Pio | “Esponete il cuore tutto l’anno” Al Bano | “Questa non è fede”

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Non sono d’accordo. Mi sembrano discorsi di 3.000 anni fa, quando venivano esposti gli organi dopo una battaglia.non è. Lasciate in pacePio”. Lo dice all’Adnkronos AlCarrisi, da sempre devoto del santo di Pietrelcina, commentando la richiesta di alcuni comitati di esporrela reliquia deldiPio. In occasione del 23 settembre, giorno della festa del santo, è scoppiato il caso. Esporre in chiesa ildiPio per permettere aili di pregare la reliquia del Santo di Pietrelcina. Èla richiesta dei comitati “Amici diPio” e “Amici di Emanuele Brunatto” che, interpellati dall’Adnkronos, spiegano ...

Anna230778 : @Poghos2003 @Corriere @matteosalvinimi - Agricolturabio1 : RT @cosmic53: @lucianocapone Il problema grosso è che c'è uno scontro fra chi pensa che uno stato si fondi su una Costituzione e sulle legg… - SoniaOranges : RT @Radio1Rai: #ElezioniPolitiche2022 Ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto. Nel pomeriggio i comizi conclusivi. È ancora sco… - Radio1Rai : #ElezioniPolitiche2022 Ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto. Nel pomeriggio i comizi conclusivi. È a… - sampericoncetta : RT @cosmic53: @lucianocapone Il problema grosso è che c'è uno scontro fra chi pensa che uno stato si fondi su una Costituzione e sulle legg… -

Mentre posizionano il loro equipaggiamentorispettive panchine, i più attenti si rendono ... Sul campo, come ormai è noto essendo il loro ottavodiretto, i due non hanno solamente due ...La crisi russo - ucraina è unopolitico, diplomatico e militare[1] in atto tra Russia e ...varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 23 settembre. ...intervenuto alla conferenza sul sessantesimo anniversario della crisi dei missili a Cuba ha affermato che: "Una guerra nucleare non deve mai essere combattuta" perché "non ci possono essere vincitori" ...Durissimo scontro tra Tina CIpollari e Federica Aversano a Uomini e Donne: litigano furiosamente dopo il rifiuto della tronista a Francesco ...