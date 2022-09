LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: doppio oro azzurro nel due senza pl! Mirabile argento e doppio donne di bronzo nel paracanottaggio! (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59: Punta al podio anche Gabriel Soares nel singolo pesi leggeri. In finale con lui Savaete (Francia), Berriolo (Uruguay), Papakonstantinou (Grecia), Struzina (Svizzera) e Hrvat (Slovenia) 14.55:un vero e proprio dominio quello della coppia italiana che conquista così il secondo oro e il quarto podio di giornata per la spedizione azzurra 14.53: È ANCORA OROOOOOOO ITALIAAAAA!!! Le azzurre Maria Zerboni e Samantha Premerl sono campionesse del mondo del due senza pesi leggeri. argento Stati Uniti, bronzo Germania 14.50: ai 1500 italia sempre in testa 14.48: a metà gara Italia Usa e Germania 14.47 : Italia prima ai 500 14.38: Tra poco Maria Zerboni e Samantha Premerl vanno a caccia del podio nella finale del due senza pesi leggeri ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59: Punta al podio anche Gabriel Soares nel singolo pesi leggeri. In finale con lui Savaete (Francia), Berriolo (Uruguay), Papakonstantinou (Grecia), Struzina (Svizzera) e Hrvat (Slovenia) 14.55:un vero e proprio dominio quello della coppia italiana che conquista così il secondo oro e il quarto podio di giornata per la spedizione azzurra 14.53: È ANCORA OROOOOOOO ITALIAAAAA!!! Le azzurre Maria Zerboni e Samantha Premerl sono campionesse del mondo del duepesi leggeri.Stati Uniti,Germania 14.50: ai 1500 italia sempre in testa 14.48: a metà gara Italia Usa e Germania 14.47 : Italia prima ai 500 14.38: Tra poco Maria Zerboni e Samantha Premerl vanno a caccia del podio nella finale del duepesi leggeri ...

