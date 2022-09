Laver Cup 2022, Tsitsipas-Schwartzman: uomo prova a darsi fuoco per protesta (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) Irrompe la protesta alla O2 Arena nel corso del day 1 della Laver Cup 2022. In occasione del secondo match della giornata tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’argentino Diego Schwartzman, infatti, un giovane uomo, dopo aver fatto irruzione in campo, ha cercato di darsi fuoco mentre mostrava un cartello contro l’uso dei jet privati. L’immediato intervento degli uomini della sicurezza, e dei sanitari presenti all’interno dell’arena londinese, ha scongiurato il peggio. L’individuo è stato prontamente medicato e accompagnato fuori dal campo. Dopo pochi minuti di interruzione, il match è regolarmente ripreso. Di seguito il VIDEO dell’episodio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Irrompe laalla O2 Arena nel corso del day 1 dellaCup. In occasione del secondo match della giornata tra il greco Stefanose l’argentino Diego, infatti, un giovane, dopo aver fatto irruzione in campo, ha cercato dimentre mostrava un cartello contro l’uso dei jet privati. L’immediato intervento degli uomini della sicurezza, e dei sanitari presenti all’interno dell’arena londinese, ha scongiurato il peggio. L’individuo è stato prontamente medicato e accompagnato fuori dal campo. Dopo pochi minuti di interruzione, il match è regolarmente ripreso. Di seguito ildell’episodio. SportFace.

