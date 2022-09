Coltivazione di canapa, due arresti in Irpinia (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontemiletto (AV) – Procede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Proprio in questo contesto, a partire dalle prime ore del mattino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e quelli della Stazione di Montemiletto, con il prezioso e risolutivo ausilio di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (SA) e del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno eseguito una mirata operazione antidroga, che ha portato alla scoperta di un’imponente Coltivazione di piante di canapa indiana nell’agro di Montemiletto e, al contempo, all’arresto di due pregiudicati campani che stavano già adoperandosi per la raccolta e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontemiletto (AV) – Procede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Proprio in questo contesto, a partire dalle prime ore del mattino, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e quelli della Stazione di Montemiletto, con il prezioso e risolutivo ausilio di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (SA) e del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), hanno eseguito una mirata operazione antidroga, che ha portato alla scoperta di un’imponentedi piante diindiana nell’agro di Montemiletto e, al contempo, all’arresto di due pregiudicati campani che stavano già adoperandosi per la raccolta e ...

