Covid oggi Toscana, 1.408 contagi e 6 morti: bollettino 20 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 1.408 i nuovi casi Covid registrati oggi, 20 settembre 2022, che portano il totale a 1.392.185 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.300.832 (93,4% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.114 tamponi molecolari e 9.158 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,7% è risultato positivo. Sono invece 2.253 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 80.630, +0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 167 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva (2 in ...

