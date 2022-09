Nazionale, Mancini rischia di perdere Pellegrini e Politano: i possibili sostituti (Di lunedì 19 settembre 2022) Il c.t. della Nazionale Mancini rischia di dover rinunciare a Pellegrini e Politano, entrambi acciaccati dopo l’ultima giornata di campionato In vista del doppio impegno di Nations League contro Ungheria e Inghilterra, il c.t. della Nazionale Roberto Mancini rischia di dover fare a meno di Lorenzo Pellegrini e Matteo Politano. I due sono usciti malconci dall’ultima giornata di campionato e, dopo aver raggiunto il ritiro di Coverciano per svolgere tutti gli esami del caso, potrebbe subito fare il percorso inverso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pellegrini potrebbe essere sostituto da Zaniolo, mentre Politano da uno tra Zaccagni e Caprari. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Il c.t. delladi dover rinunciare a, entrambi acciaccati dopo l’ultima giornata di campionato In vista del doppio impegno di Nations League contro Ungheria e Inghilterra, il c.t. dellaRobertodi dover fare a meno di Lorenzoe Matteo. I due sono usciti malconci dall’ultima giornata di campionato e, dopo aver raggiunto il ritiro di Coverciano per svolgere tutti gli esami del caso, potrebbe subito fare il percorso inverso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,potrebbe essere sostituto da Zaniolo, mentreda uno tra Zaccagni e Caprari. L'articolo ...

