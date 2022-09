Cassano spiazza tutti alla BoboTv | “Kvaratskhelia come Ronaldo il Fenomeno”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri il Napoli di Luciano Spalletti è uscito vittorioso dal big match che ha visto gli azzurri affrontare il Milan a San Siro. Una sfida spettacolare terminata per 2 a 1 grazie alle reti di Politano, su calcio di rigore e poi al momentaneo pareggio di Giroud, ha risposto il neo acquisto Giovanni Simeone. L’attacante argentino con un colpo di testa imperioso ha battuto Maignan. Una sfida al vertice che nonostante due assenza importanti – una per parte – Leo per il Milan e Osimhen per il Napoli ha regalato grande spettacolo agli amanti del calcio. una gara che per ritmo ed intensità ha ricordato una partita di Premier League. FOTO: Getty – KhvichaSSC NapoliNel tabellino dei marcatori non compare però il nome di Khvichache però è stato tra i migliori in campo. Inoltre è proprio il georgiano a ...