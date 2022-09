MotoGP, Francesco Bagnaia sbrana la pole ad Aragon e continua a mettere pressione a Quartararo (6°) (Di sabato 17 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’Aragon di MotoGP si sono disputate in condizioni ortodosse, ovvero di pista asciutta senza sconvolgimenti meteo. Non c’era bisogno della pioggia per avere una sessione particolarmente movimentata, in quanto l’esito delle prove libere ha costretto svariati centauri di grido a prendere parte al Q1. Dunque, la fase preliminare ha visto impegnati uomini del calibro di Marc Marquez, Aleix Espargarò, Maverick Viñales e Johann Zarco. Tutti obbligati a giocarsi solamente due pass per il turno decisivo. Q1 – Come detto, bagarre furibonda sin da subito. I tempi sono impressionanti e, alfine, avanzano i due uomini che meglio hanno fatto nell’arco del 2022, ovvero Aleix Espargarò (1’46”569) e Zarco (1’46”843). Niente da fare per Marc Marquez, battuto dal francese per 66 millesimi. L’iberico dovrà scattare 13°. Peggio ancora è andata ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’disi sono disputate in condizioni ortodosse, ovvero di pista asciutta senza sconvolgimenti meteo. Non c’era bisogno della pioggia per avere una sessione particolarmente movimentata, in quanto l’esito delle prove libere ha costretto svariati centauri di grido a prendere parte al Q1. Dunque, la fase preliminare ha visto impegnati uomini del calibro di Marc Marquez, Aleix Espargarò, Maverick Viñales e Johann Zarco. Tutti obbligati a giocarsi solamente due pass per il turno decisivo. Q1 – Come detto, bagarre furibonda sin da subito. I tempi sono impressionanti e, alfine, avanzano i due uomini che meglio hanno fatto nell’arco del 2022, ovvero Aleix Espargarò (1’46”569) e Zarco (1’46”843). Niente da fare per Marc Marquez, battuto dal francese per 66 millesimi. L’iberico dovrà scattare 13°. Peggio ancora è andata ...

