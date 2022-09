Calcio, Spalletti alla vigilia di Napoli-Milan: Sfida con i detentori dello scudetto per crescere ancora (Di sabato 17 settembre 2022) “Sarà una bella partita per il Calcio italiano e internazionale. Le due squadre si assomigliano ma il Milan ha ulteriore forza dallo scudetto vinto e l’aver ricominciato bene conferma le potenzialità. Noi dobbiamo andare più forti se vogliamo agguantarli ma loro partono davanti nelle valutazioni”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della Sfida contro il Milan. “Ho guardato il Milan – spiega Spalletti – e trovo cose che mi piacciono e vorrei fare capire a miei calciatori. Pioli è stato molto bravo a tenere l’ambiente tutto unito lo scorso anno, nonostante momenti di difficoltà superati con dettagli e gestioni. Quest’anno sono ancora più forti ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) “Sarà una bella partita per ilitaliano e internazionale. Le due squadre si assomigliano ma ilha ulteriore forza dallovinto e l’aver ricominciato bene conferma le potenzialità. Noi dobbiamo andare più forti se vogliamo agguantarli ma loro partono davanti nelle valutazioni”. Lo ha detto il tecnico delLucianodellacontro il. “Ho guardato il– spiega– e trovo cose che mi piacciono e vorrei fare capire a miei calciatori. Pioli è stato molto bravo a tenere l’ambiente tutto unito lo scorso anno, nonostante momenti di difficoltà superati con dettagli e gestioni. Quest’anno sonopiù forti ...

