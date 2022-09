Terra, Nasa pronta a colpire un asteroide: siamo in pericolo? (Di venerdì 16 settembre 2022) Tramite una particolare operazione, la Nasa colpirà nelle prossime ore un asteroide. Un evento a cui molti hanno prestato attenzione facendo sorgere qualche domanda. Una su tutte: la Terra è in pericolo? Le operazioni condotte dalla Nasa innescano sempre un grande interesse. Questo sale inevitabilmente se si tratta di colpire un asteroide. Soprattutto se tale evento potrebbe coinvolgere il mondo. Ma è davvero così? Adobe StockNei prossimi giorni, la Nasa andrà a colpire un asteroide. L’evento è previsto nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Lo scontro è previsto tramite il progetto Dart, conosciuto altrimenti come Double Asteroid Redirection Test. Questo progetto mette in atto la collisione con ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 settembre 2022) Tramite una particolare operazione, lacolpirà nelle prossime ore un. Un evento a cui molti hanno prestato attenzione facendo sorgere qualche domanda. Una su tutte: laè in? Le operazioni condotte dallainnescano sempre un grande interesse. Questo sale inevitabilmente se si tratta diun. Soprattutto se tale evento potrebbe coinvolgere il mondo. Ma è davvero così? Adobe StockNei prossimi giorni, laandrà aun. L’evento è previsto nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Lo scontro è previsto tramite il progetto Dart, conosciuto altrimenti come Double Asteroid Redirection Test. Questo progetto mette in atto la collisione con ...

