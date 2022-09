Finanziamenti dall’estero e donazioni facili. La Lega voleva sbloccare tutto (Di venerdì 16 settembre 2022) “Ricordo bene gli emendamenti della Lega” e non volevano cancellare solo le norme sul divieto di Finanziamenti da governi esteri, ma anche l’impianto per la trasparenza delle donazioni ai partiti, anche quelle sopra i 500 euro”. A sostenerlo è il presidente M5S della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, commentando le recenti indiscrezioni sul rapporto degli 007 americani. Un Report Usa sostiene che la Russia, dal 2014 a oggi, ha investito almeno 300 milioni per finanziare i partiti politici in oltre 20 Paesi. La sorprende? “Spero sia tutto falso. Le interferenze possono avere forme diverse, non solo col denaro. È importante che ogni partito sia trasparente. Sarebbe ridicolo soprattutto per i partiti sovranisti accettare intrusioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) “Ricordo bene gli emendamenti della” e nonno cancellare solo le norme sul divieto dida governi esteri, ma anche l’impianto per la trasparenza delleai partiti, anche quelle sopra i 500 euro”. A sostenerlo è il presidente M5S della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, commentando le recenti indiscrezioni sul rapporto degli 007 americani. Un Report Usa sostiene che la Russia, dal 2014 a oggi, ha investito almeno 300 milioni per finanziare i partiti politici in oltre 20 Paesi. La sorprende? “Spero siafalso. Le interferenze possono avere forme diverse, non solo col denaro. È importante che ogni partito sia trasparente. Sarebbe ridicolo sopratper i partiti sovranisti accettare intrusioni ...

BelpietroTweet : Nel report americano non ci sono nomi di politici di casa nostra. Ma giornali e Pd hanno per ore scatenato una cane… - elio_vito : @HuffPostItalia Io avevo proposto una Commissione d’inchiesta sui finanziamenti dall’estero, non se ne è fatto niente..,?? - PaolaAnna8 : RT @GigioPiros: @affrettatilento Ecco chi prende finanziamenti dall'estero rubando lo stipendio in Italia per fregare gli italiani, votatev… - fabioper66 : “I soldi che,causa Putin, gli Italiani pagano in più x le bollette del gas ed energia potrebbero essere andati a un… - _Guido_0 : RT @BelpietroTweet: Nel report americano non ci sono nomi di politici di casa nostra. Ma giornali e Pd hanno per ore scatenato una canea co… -