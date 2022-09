"Odio alimentato dalla sinistra", solidarietà di Salvini a Meloni (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora minacce a firma Brigate rosse nei confronti di Giorgia Meloni in un clima politico sempre più incandescente alimentato dall'Odio "sinistro". Le scritte questa volta sono apparse a Mestre: "Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come 'dovranno sputare sangue' contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d'Odio", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia su Twitter postando le fotografie di alcuni manifesti elettorali imbrattati con le scritte firmate a vernice rossa e stella a cinque punte cerchiata, simbolo delle Br. "solidarietà all'amica Giorgia, vittima di ignobili minacce firmate Br. In questa campagna elettorale il clima è pessimo, basti ricordare l'assalto di 50 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Ancora minacce a firma Brigate rosse nei confronti di Giorgiain un clima politico sempre più incandescentedall'"sinistro". Le scritte questa volta sono apparse a Mestre: "Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come 'dovranno sputare sangue' contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d'", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia su Twitter postando le fotografie di alcuni manifesti elettorali imbrattati con le scritte firmate a vernice rossa e stella a cinque punte cerchiata, simbolo delle Br. "all'amica Giorgia, vittima di ignobili minacce firmate Br. In questa campagna elettorale il clima è pessimo, basti ricordare l'assalto di 50 ...

