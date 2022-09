Fiorentina | Viviano | «Stasera un bel test per loro»

(Di giovedì 15 settembre 2022) Le parole diin vista della partita dellacontro il Basaksehir: «Momento di difficoltà, ma sarà un bel» Emiliano, attuale portiere del Karagumruk, ha parlato al Corriere Fiorentino in vista della sfida di Conference League trae Basaksehir. Di seguito le sue parole.– «Per laoggi sarà un bel. Siamo comunque alla seconda gara del girone e nulla sarà perduto. È vero, lasta faticando a livello di risultati e sta avendo qualche black out, ma è anche vero che ci sono state gare in cui avrebbe meritato di vincere. Penso a quella con la Juventus per esempio, ma anche a quella con lo stesso Riga in Europa. Però, ripeto,sarà un bel ...

