Elvis: Baz Lurhmann è troppo stanco per lavorare alla versione estesa di 4 ore (Di mercoledì 14 settembre 2022) Baz Luhrmann ha spiegato perché i fan non vedranno, almeno per ora, la versione estesa di Elvis della durata di 4 ore. Baz Luhrmann non ha intenzione, almeno per ora, di distribuire la versione estesa di Elvis che potrebbe arrivare a una durata di 4 ore. Lo sceneggiatore e regista aveva infatti parlato della possibilità di permettere agli spettatori di vedere il lungometraggio con star Austin Butler con delle scene aggiuntive. Intervistato da ScreenRant, Baz Luhrmann ha dichiarato parlando di Elvis: "Vi devo dire che tutti i miei tweet ora sono 'Vogliamo la versione da 4 ore! Vogliamo la versione di 4 ore!'. Penso che le persone siano al cancello della mia casa con i forconi dicendo 'Vogliamo la versione di 4

