Cara Delevingne, le condizioni preoccupano i fan (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cara Delevingne, supermodella e attrice britannica, è irriconoscibile. La donna è stata ripresa in condizioni preoccupanti all'aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Capelli arruffati, visibilmente dimagrita e in stato confusionale, barcolla e non ce la fa a stare in piedi. I fan preoccupati chiedono a gran voce l'intervento della famiglia. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 14 settembre 2022), supermodella e attrice britannica, è irriconoscibile. La donna è stata ripresa inpreoccupanti all'aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Capelli arruffati, visibilmente dimagrita e in stato confusionale, barcolla e non ce la fa a stare in piedi. I fan preoccupati chiedono a gran voce l'intervento della famiglia. L'articolo proviene da DireDonna.

icarsxgldn : RT @alexcabot_: avete passato mesi a ridere di Cara Delevingne quando si capiva che i suoi comportamenti inusuali erano da ricondurre ad un… - l4puta4m4 : RT @We_Are_Legends1: Margot Robbie è andata a casa di Cara Delevingne e ne è uscita piangendo, se questa non è amicizia non so cosa sia. S… - l4puta4m4 : RT @hiddlestonela: Margot Robbie si è persa nella disperazione dopo aver visitato Cara Delevingne. La situazione non promette bene sicurame… - th3nightwemet : RT @222xbja: hanno paparazzato Margot robbie uscire dalla casa di Cara delevingne piangendo mi si spezza il cuore - mEDia1968 : @settecoppeotto Isabella Ragonese Caterina Guzzanti Cara Delevingne Catriona MacColl Grace Kelly -