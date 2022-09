Barelli sospeso dalla Federnuoto Mondiale | “Dimostrerò la mia correttezza”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il comitato etico della Fina, la Federazione internazionale del nuoto, hacon effetto immediato il presidente della Fin (Federazione italiana nuoto) Paolo. Lo ha annunciato la stessa Fina con una nota sul proprio sito ufficiale. “Il Comitato Etico della Fina –si legge nella nota– sta attualmente indagando su presunti illeciti da parte del presidente della Fin, ex membro dell’Ufficio di presidenza della Fina ed ex Presidente dellaeuropea (Len). Le accuse di illeciti oggetto di indagine da parte del comitato etico includono potenziali violazioni delle regole della costituzione della Fina e del suo codice Etico. Il Collegio ha deliberato di imporre auna sospensione provvisoria che gli preclude l’esercizio di qualsiasi funzione e la partecipazione a qualsiasi attività all’interno della ...

PaoloPiggi : ROMA - Il comitato etico della Fina, la Federazione internazionale del nuoto, ha sospeso con effetto immediato il p… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #PaoloBarelli Nuoto, Paolo Barelli sospeso dalla FINA. “Presunti illeciti del Presidente”. La r… - LuigiAssecasa : RT @LelloEsposito5: LA FEDERAZIONE MONDIALE DEL NUOTO HA SOSPESO IL PRESIDENTE DELLA FEDERNUOTO ITALIANA PAOLO BARELLI - gladiatoremassi : RT @LelloEsposito5: LA FEDERAZIONE MONDIALE DEL NUOTO HA SOSPESO IL PRESIDENTE DELLA FEDERNUOTO ITALIANA PAOLO BARELLI - direpuntoit : Il presidente della #Federnuoto Paolo Barelli è stato sospeso con effetto immediato dalla Federazione internazional… -

E invece è arrivata la doccia fredda per Paolo, parlamentare di Forza Italia e presidente della Federazione italiana nuoto. La Federazione mondiale del nuoto (Fina) ha infatticon ...In questo momento il nuoto italiano è senza padrone. Paolo, storico presidente da oltre due decenni, nonché deputato di Forza Italia , braccio destro ...a tempo indeterminato, in ...ROMA - Il comitato etico della Fina, la Federazione internazionale del nuoto, ha sospeso con effetto immediato il presidente della Fin (Federazione italiana nuo ...Anzio, sospeso il presidente della Federazione nuoto Paolo Barelli: doveva inaugurare lo stadio del nuoto - Cronaca ...