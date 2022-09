(Di martedì 13 settembre 2022)di prova di ““ a? No grazie. Il comune di, dopo la proposta di un ente privato a cimentarsi nella disciplina, aveva deciso di concedere la palestra di unacittadina. Subito dopo la proposta dell’iniziativa, il collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo Renato Fucini ha espresso “all’unanimità il proprio dissenso e la propria contrarietà” all’appuntamento previsto per il 19 settembre. L’istituto comprensivo Renato Fucini, teatro della vicenda“Imparare le dinamiche militari è lontano dai valori scolastici dellaitaliana” Il documento dei docenti della, primaria e secondaria di primo grado, afferma che la disciplina “Sulle proprie pagine social e su ogni materiale ...

Luce_news : Dall’esercito a scuola: la lezione di ginnastica dinamica militare fa discutere a Pisa - infoitsalute : Dall'esercito a scuola: la lezione di ginnastica dinamica militare fa discutere a Pisa - esercito_della_ : Settembre. È la scuola che ricomincia, il rientro agli uffici post ferie,l'estate che finisce. Settembre è sempre… -

Luce

Lezione di prova di 'ginnastica dinamica militare' aNo grazie. Il comune di Pisa, dopo la proposta di un ......ben più che un modo per rincuorare gli effettivi di un... in primis'intellighenzia modernista della sinistra, hanno ... ricordando Lenin, è una "di guerra". Una guerra non ... Dall'esercito a scuola: la lezione di ginnastica dinamica militare fa discutere a Pisa - Luce