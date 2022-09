(Di martedì 13 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La Salernitana è un argomento chiuso, pensiamo alla Champions, a una partita difficile contro unche ha una storia europea importante. Sono abituati a giocare queste partite, hanno buoni giocatori, il tecnico tedesco gli ha dato grande aggressività, è una partita non decisiva ma importante, bisogna fare una prestazione da squadra come compattezza e stare dentro la partita, senza avereche in Europa paghi a caro prezzo”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia del match di Champions League contro i portoghesi. “Serve l’aiuto di tutti, anche dell’ambiente, è una partita che va affrontata con lagiusta, con una prestazione di squadra, di grande compattezza – dice il tecnico bianconero -. Milik con Vlahovic? Da valutare, ho un dubbio a centrocampo, ...

messina_oggi : Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie”TORINO (ITALPRESS) - 'La Salernitana è un argomento chiuso, pensiamo al… - Italpress : Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie” - Italpress : Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie” - blogsicilia : #notizie #sicilia Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie” - - ledicoladelsud : Allegri “Col Benfica testa e niente amnesie” -

si è dato una spiegazione su questa Juventus 'agitata': "Guardiamo la cosa positiva: c'è questa voglia di fare che ci porta a strafare. Ma le partite sono lunghe e non bisogna strafare. In ...... e ora da tecnico vivrà il suo esordio in Serie A da primo allenatore sulla panchina del Monza , affrontando la squadra di Massimiliano. Palladino ha lasciato un buon ricordo nel cuore della ...Il giudice sportivo ha ufficializzato le squalifiche: Leao salterà la sfida contro il Napoli, Cuadrado non giocherà contro il Monza. Out anche Milik.Il tecnico recupera Di Maria per la Champions: 'Ha un solo allenamento, non so se giocherà dall'inizio' TORINO (ITALPRESS) - 'Abbiamo recuperato ...