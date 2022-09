Napoli Primavera – Flora dice addio: “Ambiente marcio e senza meritocrazia” (Di lunedì 12 settembre 2022) L’addio polemico di Massimiliano Flora al Napoli Continua il momento complicatissimo del Napoli Primavera. Dall’inizio di questa stagione gli azzurrini hanno conquistato una sola vittoria … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 settembre 2022) L’polemico di MassimilianoalContinua il momento complicatissimo del. Dall’inizio di questa stagione gli azzurrini hanno conquistato una sola vittoria … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

