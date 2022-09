Gina Lollobrigida: l'attrice 95enne è stata ricoverata in ospedale per la frattura del femore (Di domenica 11 settembre 2022) L'attrice Gina Lollobrigida, che ha 95 anni, è stata ricoverata in ospedale a Roma a causa di una frattura del femore. Gina Lollobrigida è in ospedale a causa della frattura del femore, ma le condizioni della novantacinquenne non sono preoccupanti. I medici hanno però deciso di non rilasciare commenti ufficiali, nonostante online appaiano dichiarazioni rassicuranti, tenendo conto della sua età e dei problemi cardiaci. La star del cinema italiano dovrebbe essere operata all'ospedale La Bersagliera di Roma nella giornata di lunedì e Gina Lollobrigida ha accanto a sé Andrea Piazzolla. L'attrice, nei giorni ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) L', che ha 95 anni, èina Roma a causa di unadelè ina causa delladel, ma le condizioni della novantacinquenne non sono preoccupanti. I medici hanno però deciso di non rilasciare commenti ufficiali, nonostante online appaiano dichiarazioni rassicuranti, tenendo conto della sua età e dei problemi cardiaci. La star del cinema italiano dovrebbe essere operata all'La Bersagliera di Roma nella giornata di lunedì eha accanto a sé Andrea Piazzolla. L', nei giorni ...

