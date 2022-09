Ultime Notizie – Morte Elisabetta, donna bacia Re Carlo: “L’ho fatto perché aveva l’aria triste” (Di venerdì 9 settembre 2022) Ho baciato il Re Carlo “perché aveva l’aria triste” per la perdita della madre. A dirlo alla Cnn è stata Jenny Assiminios, la donna fra la folla davanti a Buckingham Palace che ha abbracciato e baciato Carlo sulla guancia, sottolineando così l’affetto dei britannici per il nuovo sovrano. “Non avrei mai pensato che avrei baciato un re, ma lui sembrava triste e ho provato l’impulso di confortarlo per la Morte della madre – ha raccontato Assiminios -. Gli ho chiesto ‘posso baciarla?’ e lui mi ha risposto di sì, così L’ho abbracciato e ne sono molto felice. Carlo “è bellissimo, è perfetto”, ha aggiunto la donna, che è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Hoto il Re” per la perdita della madre. A dirlo alla Cnn è stata Jenny Assiminios, lafra la folla davanti a Buckingham Palace che ha abbracciato etosulla guancia, sottolineando così l’affetto dei britannici per il nuovo sovrano. “Non avrei mai pensato che avreito un re, ma lui sembravae ho provato l’impulso di confortarlo per ladella madre – ha raccontato Assiminios -. Gli ho chiesto ‘possorla?’ e lui mi ha risposto di sì, cosìabbracciato e ne sono molto felice.“è bellissimo, è perfetto”, ha aggiunto la, che è ...

