Meghan Markle, dopo la morte della regina succede l’impossibile: l’ha lasciato da solo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il momento che in molti temevano purtroppo è arrivato. La regina Elisabetta II ha chiuso per sempre gli occhi. Ancora una volta però, accanto a queste figure non mancano notizie che si rincorrono alla rinfusa. Il volto di Meghan Markle sembra non essere presente in un momento molto importante per Harry. Nelle scorse ore hanno destato parecchia per preoccupazione le condizioni di salute della sovrana di Inghilterra, la regina Elisabetta II. In questa occasione l’intera famiglia ha scelto di raggiungerla e dirigersi presso il castello di Balmoral luogo in cui la Sovrana stava riposando. I primi ad arrivare sono stati il Principe Carlo insieme alla principessa Anna i quali non hanno perso tempo per trascorrere le ultime ore insieme alla regina. Insieme a loro non ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 9 settembre 2022) Il momento che in molti temevano purtroppo è arrivato. LaElisabetta II ha chiuso per sempre gli occhi. Ancora una volta però, accanto a queste figure non mancano notizie che si rincorrono alla rinfusa. Il volto disembra non essere presente in un momento molto importante per Harry. Nelle scorse ore hanno destato parecchia per preoccupazione le condizioni di salutesovrana di Inghilterra, laElisabetta II. In questa occasione l’intera famiglia ha scelto di raggiungerla e dirigersi presso il castello di Balmoral luogo in cui la Sovrana stava riposando. I primi ad arrivare sono stati il Principe Carlo insieme alla principessa Anna i quali non hanno perso tempo per trascorrere le ultime ore insieme alla. Insieme a loro non ...

vogue_italia : “Nessuno sapeva come gestirli”: Meghan Markle e Mariah Carrey hanno molto di più in comune di quel si pensi ? - lagiorgix : RT @Guess_We_Should: Meghan Markle saputa la notizia - xWiseGirl : RT @_neardeath: Giornali be like: MEGHAN MARKLE NON VOLA IN SCOZIA CON HARRY, NEGATO ULTIMO SALUTO ALLA REGINA Sempre gli stessi giornali:… - Antonio67339941 : RT @nephentes922: Meghan Markle quando le diranno che la Regina è morta - wakemeupfrom : RT @_neardeath: Giornali be like: MEGHAN MARKLE NON VOLA IN SCOZIA CON HARRY, NEGATO ULTIMO SALUTO ALLA REGINA Sempre gli stessi giornali:… -