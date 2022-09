Villarreal, è l’ora di Cuenca: Emery pronto a lanciare il difensore (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di Conference League e questa sera il Villarreal debutterà nella fase a gironi. Grossa chance per il giovane Jorge Cuenca. Jorge Cuenca è uno dei giovani difensori spagnoli di maggior talento e la sua crescita negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Lo scorso anno il calciatore è stato tra i migliori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di Conference League e questa sera ildebutterà nella fase a gironi. Grossa chance per il giovane Jorge. Jorgeè uno dei giovani difensori spagnoli di maggior talento e la sua crescita negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Lo scorso anno il calciatore è stato tra i migliori Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

thomas_novello9 : @sasosbirvale Questo lo vedi tu????? Se Allegri sfruttasse Vlahovic come si deve andrebbe benissimo. Vedasi gol l’an… - octopaul_ : Il psg è giro palla a due all'ora e sperare che la tocchino le tre divinità, con difesa non pervenuta. Dalla Juve d… - sportli26181512 : Del Piero: 'Italiane, fate il Villarreal! Juve, ora più ambizione. Milanesi e Napoli...': Del Piero: 'Italiane, fat… - Ameiscei : @RaspoXvii Tra 5/6 se continua così e non si perde. Ad ora no, non ha esperienza di grandi palcoscenici dove averne… - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Dea, trattativa in corso per Hateboer al Villarreal: l'agente è già a Valencia -