Pnrr a rischio? La rivoluzione digitale deve partire per forza dalla lotta alla burocrazia (Di giovedì 8 settembre 2022) Il malfunzionamento di buona parte del sistema pubblico italiano produce una insufficienza di marcate proporzioni. Vero però che sono molteplici i casi, essenzialmente concentrati nel settentrione, che producono qualità e tempistica adeguati. Una situazione così diffusa di carenze, ritardi e corruttela imporrebbe che tutte le forze politiche, in campo per ottenere uno scranno parlamentare, si esprimessero dettagliatamente su cosa fare, come farlo, con quali risorse e in quanto tempo. Purtroppo l'insieme delle problematiche interessa e coinvolge la vastissima platea dei dipendenti pubblici, circa 3,3 milioni che per oltre un terzo operano nella scuola, un quinto nel Servizio sanitario nazionale, il 16% nel comparto sicurezza e il restante nelle Regioni e negli enti locali, netta è la prevalenza femminile. L'importanza che ricopre il popolo dei dipendenti pubblici è particolarmente ...

