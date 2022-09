Gazzetta – Marotta su Skriniar: “Faremo di tutto per tenerlo. Lukaku? Difficile…” (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-07 20:59:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: L’amministratore delegato dell’Inter prima della partita con il Bayern Monaco: “È difficile pronosticare una riconferma di Romelu, dopo il cambio di allenatore del Chelsea” Davanti agli occhi l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, nella testa anche le questioni di mercato. Giuseppe Marotta non si ferma mai, perché l’Inter ha sempre bisogno di lui. Poco prima della partita dell’Inter contro i bavaresi, l’amministratore delegato nerazzurro ha parlato a Sky di alcuni suoi gioielli. Milan Skriniar e Romelu Lukaku, nello specifico. Le parole — Prima di tutto le dichiarazioni sul difensore slovacco, difeso dagli attacchi del Paris Saint-Germain per tutta la sessione estiva di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 8 settembre 2022) 2022-09-07 20:59:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: L’amministratore delegato dell’Inter prima della partita con il Bayern Monaco: “È difficile pronosticare una riconferma di Romelu, dopo il cambio di allenatore del Chelsea” Davanti agli occhi l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, nella testa anche le questioni di mercato. Giuseppenon si ferma mai, perché l’Inter ha sempre bisogno di lui. Poco prima della partita dell’Inter contro i bavaresi, l’amministratore delegato nerazzurro ha parlato a Sky di alcuni suoi gioielli. Milane Romelu, nello specifico. Le parole — Prima dile dichiarazioni sul difensore slovacco, difeso dagli attacchi del Paris Saint-Germain per tutta la sessione estiva di ...

