Partita del Cuore 2022: chi gioca a Monza, partecipanti e ospiti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere in diretta tv e streaming la Partita del Cuore 2022. All'U-Power Stadium di Monza torna l'appuntamento con il calcio e la solidarietà, con la trentunesima edizione della Partita del Cuore, che vedrà sfidarsi stasera, mercoledì 7 settembre, la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. La diretta televisiva è affidata a Rai 2 alle ore 21:15 con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Lele Adani. Di seguito i componenti delle due squadre. NAZIONALE CANTANTI: Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone CHARITY TEAM 45527: Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, ...

