Isola, Franco Terlizzi arrestato in un’operazione contro la ‘Ndrangheta: il figlio Michael rompe il silenzio (Di mercoledì 7 settembre 2022) La giornata di ieri è stata segnata dalla notizia dell’arresto di Franco Terlizzi. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è accusato di essere il prestanome del figlio di Pepè, storico boss della ‘Ndrangheta. E anche di far parte di un’associazione a delinquere che fa capo al clan Flachi. Ecco quanto ha riportato FanPage.it proprio ieri: Tra i tredici arrestati stamattina dai nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell’ambito di un’operazione contro ‘Ndrangheta, compare anche Franco Terlizzi. Questi è diventato un volto noto della televisione dopo la partecipazione a diversi programmi tra cui l‘Isola dei Famosi. L’ex pugile è finito in manette perché, secondo le indagini ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 settembre 2022) La giornata di ieri è stata segnata dalla notizia dell’arresto di. L’ex concorrente dell’dei Famosi è accusato di essere il prestanome deldi Pepè, storico boss della. E anche di far parte di un’associazione a delinquere che fa capo al clan Flachi. Ecco quanto ha riportato FanPage.it proprio ieri: Tra i tredici arrestati stamattina dai nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell’ambito di, compare anche. Questi è diventato un volto noto della televisione dopo la partecipazione a diversi programmi tra cui l‘dei Famosi. L’ex pugile è finito in manette perché, secondo le indagini ...

