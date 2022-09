Allerta maltempo in Lombardia e Veneto per temporali e grandine (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Allerta arancione in Lombardia e Veneto. La Protezione civile annuncia l'avvicinamento al nostro Paese di un "flusso instabile, con centro d'azione sulla Gran Bretagna" che "nelle prossime ore, attiverà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali. Rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, interesseranno gran parte del Nord, e, nella giornata di domani, si estenderanno alle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico". Sulla base delle previsioni disponibili, "il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI -arancione in. La Protezione civile annuncia l'avvicinamento al nostro Paese di un "flusso instabile, con centro d'azione sulla Gran Bretagna" che "nelle prossime ore, attiverà condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali. Rovesci esparsi, localmente di forte intensità, interesseranno gran parte del Nord, e, nella giornata di domani, si estenderanno alle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico". Sulla base delle previsioni disponibili, "il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare ...

