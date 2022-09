FilippoAstone : #Autoelettriche: gli utenti Pirelli Care ora accedere ai servizi di ricarica #EnelXWay tramite l’app. A disposizion… - Italpress : Pirelli ed Enel X Way, accordo per ricaricare auto elettriche - MKT_INS : A partire da oggi, 6 settembre 2022, attraverso il servizio #PirelliCare sarà possibile ricaricare le auto elettric… - paolo77jpm : RT @vaielettrico: Accordo tra @Pirelli e @EnelXItalia: con la #app dell'azienda milanese ora puoi ricaricare nei 16 mila punti della rete… - vaielettrico : Accordo tra @Pirelli e @EnelXItalia: con la #app dell'azienda milanese ora puoi ricaricare nei 16 mila punti della… -

Newsroom Pirelli

Grazie alla collaborazione fraX Way, la nuova global business line didedicata alla mobilità elettrica, ora l'utente potrà visualizzare direttamente sull'appCare la ...Laamplia l'offerta diCare grazie a un accordo conX Way : da oggi, sull'applicazione lanciata dalla multinazionale milanese per acquistare e gestire pneumatici, sarà possibile visualizzare la mappa degli ... PIRELLI ED ENEL X WAY: ACCORDO PER RICARICARE LE AUTO ELETTRICHE CON IL SERVIZIO PIRELLI CARE MILANO - A partire dal 6 settembre, attraverso il servizio Pirelli Care sarà possibile ricaricare le auto elettriche e ibride plug-in presso la rete di stazioni gestite da Enel X Way diffusa su tutto ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...