Scuola, protesta a Caronno: "Vogliamo lo scuolabus, non il carpooling" (Di lunedì 5 settembre 2022) A giorni gli alunni delle scuole torneranno sui banchi, ma per alcuni raggiungere il plesso delle medie "De Gasperi" di Caronno Pertusella non sarà semplice. Soprattutto per le ragazze e i ragazzi che abitano a Bariola, poiché andare a Scuola a piedi significherebbe attraversare la Varesina nel pieno del traffico del mattino: per cui i ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

